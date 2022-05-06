شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح ضوابط زيارة الأضرحة بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرا صحفيا عقب صلاة الجمعة اليوم، لتوضيح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية فتحا وغلقا وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.

وكان جمعة أعلن صباح اليوم العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة، وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.

فى سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1049 ) مسجدًا ، منها ( 889 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 160 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. نور الإسلام – العبابدة - القرين

2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق

3. موسى العراقي – البلاشون

مديرية أوقاف سوهاج

4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. عصام راضي – الجمالية

مديرية أوقاف قنا

2. معتوق – ابنود – مركز قنا