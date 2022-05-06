شكرا لقرائتكم خبر عن عميد علوم عين شمس: 4 برامج جديدة العام المقبل ومبنى بتمويل ضخم خاص بالمعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أنه تم مؤخرا الموافقة على 4 برامج جديدة فى غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهنى فى الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية .

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك 3 برامج أخرى تمت الموافقة عليها كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وكشف الدكتور محمد رجاء أن هناك دعما كبيرا من الجامعة وتبرع من إحدى المؤسسات بقيمة 17.5 مليون جنيه لبناء مبنى المعامل وهو عبارة عن مبنى في حرم الجامعة.

وأشار إلى أن هذا المبنى مستقل وخاص بمعامل كلية العلوم، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليخدم كل أقسام الكلية، حيث سيخدم أقسام الكيمياء والكيماء الحيوية والميكروبيولوجى والحاسبات.