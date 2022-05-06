شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 32 والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 والصغرى 21 درجة.