شكرا لقرائتكم خبر عن كم برج يتم إنشاؤه بمثلث ماسبيرو؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة مثلث ماسبيرو الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة أعمال تطوير وإنشاء أبراج سكنية بديلة للمناطق العشوائية.. ويعرض الخليج 365 تفاصيل الإنشاء الجارية بمنطقة مثلث ماسبيرو خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

1. تم إنشاء 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو وارتفاعها 23 طابق.

2. يوجد برجين مخصصين للسكان الراغبين فى العودة.

3. يتم تنفيذ 3 أبراج تطل على كورنيش النيل مباشرة تسمى "أبراج النيل ماسبيرو".

4. "أبراج النيل ماسبيرو" متصلة من الأعلى بـ4 طوابق.

5. يتم إنشاء برجين جديدين يطلان على شارع الجلاء .

6. البرجين الجديدين ارتفاعهما 21 طابق واحد فندقى والأخر سكنى إدارى.

7. يوجد 4 أبراج متصلة من الأسفل تطل على شارع 26 يوليو.

8. كل الأبراج بها محال تجارية ومولات.

9. تم تشطيب واجهات المشروع والوحدات السكنية ليتم تسليمها على المفتاح.

10. أعلى برج يصل ارتفاعه لـ30 طابق وهى "أبراج النيل ماسبيرو.

11. اجمالى عدد الابراج الجارى إنشاؤها 9 أبراج.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.