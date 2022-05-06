شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: ننتج 932 ألف طن سنويا من النباتات الطبية والعطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد هانى، محافظ بني سويف، إن المحافظة تأتى فى مقدمة محافظات شمال الصعيد فى إنتاج الزيوت العطرية خاصة بنظام التقطير البخارى، مشيرا إلى أن 80% من إنتاج الزيوت العطرية بمصر يأتى من الصعيد.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تبلغ نسبة المساحة المنزرعة بالمحافظة من نباتات "العتر ـ الريحان ـ الشيح ـ النعناع ـ البردقوش ـ الكسبره ـ البقدونس"، حوالى 4% من إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الإنتاج السنوى 932 ألف طن تقوم بعض المصانع بتصديرها إلى الخارج، ويتم تصدير جزء كبير من المنتجات إما مجففة أو معبئة أو زيوت.

فى سياق آخر، قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"الخليج 365": إن ما تم توريده من محصول القمح بصوامع سدس جنوب المحافظة بلغ 58 طنا"، مشيرا إلى تسهيل كافة الإجراءات، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد وفحص المحصول من قبل اللجان المختصة بذلك، فضلاً عن متابعة الالتزام بضوابط التخزين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

واضاف رئيس مدينة ببا، أن المتابعة المستمرة لصوامع القمح تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لمسئولى مديريات التموين والزراعة بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين الموردين لمحصول القمح، مع قيام رؤساء المراكز والمدن والمجالس القروية بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين وحثهم بعدم تسليم أية كميات من محصول القمح إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والتى أعدتها المحافظة لذلك.