شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك محطة شمسية فى منزلك اعرف هتتحاسب إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الآونة الأخيرة استجاب البعض لتركيب ألواح شمسية أعلى سطح منازلهم، كنوع من ترشيد الطاقة، والمساهمة فى تخفيف آثار تلوث المناخ والوعى بأهمية الحفاظ على البيئة، لكن الكثير منهم لا يعرفون كيفية ربطها بالشبكة أو آلية المحاسبة بعد تركيب المحطة الشمسية لديه، وما هو النظام الذى سيتم المحاسبة على أساسه.

وفى هذا التقرير نرصد آلية المحاسبة بعد تركيب محطة طاقة شمسية أعلى منزلك، حيث ستتم باستخدام نظام صافى القياس، والمقصود به أن صاحب المحطة يقوم بتنفيذ محطته الشمسية، وإنهاء إجراءات ربطها بالشبكة.

وتأتى الخطوة الأخرى بتركيب عداد تبادلى، يحتسب الطاقة الموردة والطاقة المستهلكة من الشبكة، وبناء على ذلك تلتزم شركة توزيع الكهرباء مستندة على قراءة العداد التبادلى بمحاسبتك كعميل، ثم تقوم بإصدار فاتورة شهرية.

توضح الفاتورة الشهرية قيمة الطاقة المباعة من شركة الكهرباء إلى العميل، وقيمة الطاقة الموردة من العميل إلى الشبكة.

وهذا الأمر يعد أشبه بالمقاصة، حيث يدفع المشترك قيمة الطاقة المستخدمة شهريا، بعد نفاد إنتاجه، أما حال وجود فائض من إنتاج المحطة، فبعد التسوية يضاف هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية.

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‏حال وجود رصيد لك كمشترك فى نهاية العام المالى فبعد التسوية لاستهلاكك فى نهاية شهر يونيو، تقوم شركة توزيع الكهرباء بشراء هذا الفائض، بسعر يعادل متوسّط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، ‏وهذه الخطوة تتم طبقا لآخر تقرير لتكلفة الخدمة، ويصدر عن الجهاز.

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جدير بالذكر أنه بالنسبة للمحطات أعلى أسطح المنازل تكون تعريفة الكيلو وات لكل ساعة من الطاقة الشمسية بنحو 84.8 قرش.