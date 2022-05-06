شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من أمراض القلب والسرطان.. تعرف على 9 فوائد لتناول لحم الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أن لحم الأبل "الجمال" له الكثير من الفوائد، حيث إنه يحتوى على الكثير من البروتين، ومنخفض فى نسبة الكولسترول ويمكن لمرضى السكر وارتفاع الكولسترول تناوله لأنه مثالى لهم بالمقارنة مع لحوم البقر والماعز والنعام والدجاج.

وأوضحت سالى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لحم الجمل تشمل فوائده:

1- تسكين آلام المفاصل: حيث إن نسبة الكالسيوم والفوسفور المرتفعة في هذه اللحوم تجعلها فعالة ومفيدة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.

2- مناسب للجهاز الهضمي: تؤدي الخصائص الفريدة للحوم الإبل، مثل نكهتها ورائحتها، إلى زيادة إفراز المعدة وقوة الامتصاص عند تناولها.

3- الوقاية من السرطان: لوجود أحماض اللينوليك الدهنية غير المشبعة فيها، كما أن الأحماض الدهنية تمنع التفاعل مع الدهون غير المشبعة الأخرى.

4- يحتوى هذا اللحم على الطاقة التى يمكن للخلايا العصبية استخدامها لتخفيف إجهاد الدماغ، والإرهاق، وآلام الأعصاب.

5- غني بالفيتامينات: يوجد به فيتامينات أ و ب التي تحفز جهاز المناعة على محاربة الالتهابات الخارجية.

- يعمل فيتامين أ أيضًا كمضاد للأكسدة، مما يحمى الخلايا من السرطان والأمراض الأخرى.

- فيتامين ب ضروري لجسم الإنسان لتحويل الجلوكوز إلى طاقة، بالإضافة إلى أنه ضروري للعمل الأساسي للجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى التوتر والقلق والاكتئاب.

6- غنى بالحديد: لحم الإبل مصدر جيد للحديد، نظرًا لأن الحديد أحد مكونات الهيموجلوبين في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بتضمين هذه اللحوم في نظامهم الغذائي.

7- الوقاية من أمراض القلب: تسبب الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، إلا أن لحم الجمال يحتوى على دهون أقل، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض مثل السمنة وسرطان القولون.

8- يقوى الجسم ويساعد في بناء العضلات، لوجود نسبة عالية من البروتين به لذا يمكن استخدام هذا اللحم مع نظام غذائي غنى وعالى السعرات الحرارية.

9- فقدان الوزن: يساعد هذا اللحم على إنقاص الوزن، حيث أثبتت الدراسات أن هذا اللحم أفضل من اللحوم الأخرى بسبب قلة محتواه من الدهون، لذا فهو صحي ومفيد لفقدان الوزن.