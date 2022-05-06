شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: تنظيم امتحانات تعويضية للميد تيرم بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية ستنظم امتحانات تعويضية للطلاب المعتذرين عن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" وذلك بعد إعلان الجدول للطلاب .

وأشار الدكتور خالد أبو الليل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم الامتحانات حضوريا، مشيراً إلى أن من ينطبق عليهم شرط الامتحانات التعويضية سيتم السماح لهم بالامتحانات سواء باعتذار لظرف قهرى أو مرضى، وكذلك الطلاب الأقباط نظرا لتزامن امتحانات الميد تيرم مع أعياد الأقباط.

وكانت كلية الآداب بجامعة القاهرة نظمت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتوزيع الطلاب على فترات لتقليل الاعداد ومنع التزاحم والتكدس.