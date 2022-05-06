شكرا لقرائتكم خبر عن "التاجر الأمين".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق خطب جمع شهر شوال 1443هـ، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد موضوعات خطب الجمعة شهريا ونشر نصها عبر موقعها الإلكتروني وإتاحتها للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.
وفيما يلى عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال:
1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين
2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن
3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد
4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني.
وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا .