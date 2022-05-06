شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مسببات لتلوث الأنهار والبحيرات فى العالم تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من مرور أكثر من 25 عاما على تبنى الولايات المتحدة قضية تنظيف الأنهار والبحيرات للحفاظ على الحياة المائية، إلا أنه لا يزال التلوث موجودا بنسبة تصل لـ40% من البحيرات ومصبات الأنهار.

وأكدت وكالة حماية البيئة (EPA) أن هناك العديد من الأنهار والبحيرات لم تعد مناسبة للسباحة أو الصيد بسبب نوعية المياه الرديئة التى تضر بالحياة، وأن هناك أنواع مختلفة من الملوثات تؤثر على هذه الأنهار والبحيرات.

خلال هذا التقرير نرصد ملوثات للمصادر المائية فى العالم..

أولا.. التلوث بالأمطار

تؤكد حماية البيئة العالمية أن سبب تلوث بعض البحيرات والأنهار ومصبات الأنهار فى أمريكا، ناتج عن المطر، وذوبان الثلوج وأنظمة الرى، حيث إن الماء يلتقط جميع أنواع الحطام والملوثات التى تقابل طريقه إلى المجارى المائية.

ثانيا.. الصرف الصحى

المياه المتدفقة من ساحات الانتظار والصناعات والأراضى الزراعية ومعامل تكرير البترول، والمبيدات الحشرية ومياه الصرف الصحى، تتدفق معها الملوثات المختلفة الى المياه والبحيرات والأنهار وفي النهاية المحيطات.

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ثالثا.. ‏العواصف والفيضانات

خلال فترات العواصف والفيضانات تنتقل القمامة والزجاجات البلاستيكية وغيرها من المخلفات في الى المجارى المائية وتؤثر بشكل سلبى على الغطاء النباتى والنظم البيئية المائية.

رابعا.. الزراعة

تؤكد وكالة حماية البيئة أن الزراعة تعد السبب الأول لتلوث المياه وأن 60 % من تدهور الأنهار و50% مساحة البحيرة المتضررة، حيث إن الرواسب الناتجة عن الزراعة هى أكثرأشكال التلوث انتشارا، لما تضمنه من مبيدات حشرية وشحوم وزيوت، وكيماويات سامة، إضافة لانتقال المعادن الثقيلة والأملاح من الأراضى الزراعية إلى البحيرات والأنهار.

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خامسا.. مخلفات تربية الحيوانات

فى المناطق المرتبطة بتربية الحيوانات والمزارع الكبيرة والصغيرة تنتشر الفيروسات والبكتيريا، والتى تنتقل إلى الأنهار والجداول والبحيرات.

سادسا.. القوارب الترفيهية

تنتج بعض القوارب والمراكب الترفيهية بعض الملوثات من البنزين والزيت.

سابعا.. مخلفات البناء

تعد مخلفات البناء من أحد الملوثات للأنهار والبحيرات

ثامنا.. مواد التصنيع

هناك بعض الملوثات الناتجة عن قطاع الصناعة، خاصة التى تستخدم مواد كيميائية ضارة.