شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء هجرة الطيور أهمها التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هجرة الطيور من دولة إلى أخرى هى حدث بيئى مرتبط بالتنوع البيولوجى خاصة أن أغلب أسباب هجرة الطيور يكون مرتبطا بالبيئة، منها برودة الجو او ارتفاع درجة حرارة الجو، وأيضا البحث عن طعام أو التزاوج، لكن يبقى السبب الرئيسى لهجرة الطيور مرتبط بالتغيرات المناخية.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 5 أسباب لهجرة الطيور .

1- البحث عن طعام

يعد البحث عن طعام من أكثر الأسباب وراء هجرة الطيور والعديد من أنواع الطيور إذ يتصادف ندرة الطعام فى أماكن معينة، فتضطر الطيور للهجرة لأماكن أخرى بحثا عن مصادر للغذاء باعتباره الأساس فى الحياة.

2- تغيرات المناخ

يشكل المناخ بيئة طبيعية لكل طير من الطيور، إذ أنه يحتاج كل نوع من الطيور لمناخ معين حتى يتمكن من التكيف والعيش، فمغادرة الطيور من مكان لآخر تبدأ حال انخفاض درجات الحرارة لاحتياج بعضها لدرجات حرارة أعلى، وينطبق الأمر نفسه حال ارتفاع درجة الحرارة فى بعض المناطق فتنتقل الطيور من مكان لآخر طبقا لدرجات الحرارة لهذة البقعة من الأرض.

3- الحيونات المفترسة

مع انتقال الطيور لأماكن الغذاء يتصادف وجود بعض الحيونات المفترسة التى تتجمع فى هذه الأماكن، وهو ما يدفع الطيور للهجرة من مكان لآخر بعيدا عن الحيوانات الشرسة، وهى أيضا تهدد أعشاشها وتعرض صغارها للخطر فتهاجر من اجل تأمين حياتها وحياة صغارها.

4- التزاوج والحفاظ على السلالات

هناك بعض الطيور تلجأ الى الهجرة من أجل التزاوج والحفاظ على سلالتها من الانقراض والتزاوج خلال الموسم الخاص بهم فيهاجرون ثم يعودوا من أجل التفريخ فى بيئتهم الطبيعية من اجل العيش لفترات أكبر.

5- التعافى من الأمراض

تلجأ بعض الطيور للهجرة للتخلص من الأمراض والطفيليات، التى تتولد بسبب بقائهم فى بيئة واحدة لفترات طويلة، خاصة فى مواطنهم الأصلية، فيهاجرون لمسافات من أجل التخلص من هذه الطفيليات التى تذهب بمجرد تغير درجة حرارة الجو.