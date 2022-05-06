شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدرسة تضع أسئلة الامتحان الورقى للثانوى العام والإلكترونية مركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المدارس تضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى التى تعقد ورقيا بنسبة 30%، أما الامتحانات الإلكترونية ستأتى من الوزارة بشكل مركزى.

وأعلنت الوزارة طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:

- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن المدرسة تتولى تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.