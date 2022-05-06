شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة دولية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستلزم استخراج الرخصة الدولية مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، وهى:
1- تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.
2- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.
3- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.
4- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
5- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.
6- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.
7- جواز سفر سارى لطالب التراخيص.
8- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.