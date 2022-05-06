شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة الظواهر الفلكية.. خسوف كلى للقمر 16 مايو يرى فى مصر جزئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الظواهر الفلكية على موعد مع خسوف كلى للقمر يوم الإثنين الموافق 16 مايـو 2022، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ .

ويغطى ظل الأرض 141,4٪ تقريباً من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها: (قارة أوروبا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية ) .

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشر دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرين دقيقة تقريباً .

ويستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً، ويرى جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي، وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة، حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة ساعة 54 دقيقة.

الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس .

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وفى عام 2022 نكون على موعد مع كسوفين للشمس وخسوفين للقمر، حيث شهدنا فى البداية كسوفا جزئيا للشمس فى 30 أبريل، والظاهرة الثانية خسوف كلي للقمر في 16 مايو، ثم كسوف جزئي للشمس في 25 أكتوبر، وخسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر.