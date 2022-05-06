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10 معلومات عن السيارة بديلة التوك توك.. أهمها صديقة للبيئة

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القاهرة - سامية سيد - فى الفترة الأخيرة تسعى مصر لاستبدال التوك توك بسيارات كهربائية مينى يسمونها "صديقة للبيئة" وآمنة وعملية.

 

وخلال هذا التقرير نرصد 10 معلومات عن السيارة وإجراءات استبدالها..

 

1- تم تشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات إحلال التوك توك بالسيارات الصديقة للبيئة.

 

2- تم وضع نماذج بديلة وصل عددها لـ10 نماذج.

 

3- اللجنة مشكلة من جهات مختلفة منها وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى.

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‏4- اللجنة رفضت 5 نماذج من السيارات البديلة ومنها السيارات الفان.

 

5- كان سبب رفض سيارات الفان هو ارتفاع سعرها وحجمها الكبير، وأنها لا تتناسب مع غالبية القرى والشوارع الصغيرة.

 

6- اللجنة أكدت أنها تعمل بالطاقة النظيفة كبديل للبنزين، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعى، بحيث تكون صديقة للبيئة.

 

7- النماذج المطروحة حاليا عبارة عن سيارات نقل ركاب صغيرة آمنة، وحضارية بثلاث عجلات تشبه التوك توك.

 

8- هى سيارات سهلة الحركة وتراعى الأبعاد الأمنية سيتم دمجها فى منظومة التراخيص المرورية.

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9- تقدمت نحو 10 شركات عاملة فى مجال تجميع السيارات بطلبات للمشاركة فى الإنتاج والتصنيع.

 

10- الشركات المتقدمة ستبدأ إنتاج السيارات البديلة بمكون محلى يصل إلى 60% بشكل مبدئى.

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جدير بالذكر أنه خلال شهر نوفمبر الماضى أصدرت الدكتورة نفين جامع القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات التوك توك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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