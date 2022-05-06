شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية بدورة تدريبية لرؤساء اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع المعاهد الأزهرية استعدادته لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يسعى للوصول بكامل أعضائه إلى درجة كبيرة من الفاعلية والتأثير من خلال تطوير منظومة التدريب لتشمل جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وموجهين وموجهي العموم ، بجميع المناطق والمعاهد الأزهرية، بهدف إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعليم الأزهرى من خلال التدريب والتطوير المستمر .

وعقد القطاع دورات تدريبية متعددة شملت جميع المعلمين والموجهين لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، وأقامت الإدارة المركزية للامتحانات دورة تدريبية لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية ومساعديهم، من خلال عقد جلسة تحضيرية لهم؛ استعداداً للشهادة الثانوية، بمجمع مدينة نصر النموذجى، نظراً لقرب الامتحانات للعام الدراسى الجارى، تحفيزا لهم وتوعيتهم بالأهمية القصوى لعملية تحضير رؤساء ومساعدى لجان الشهادة الثانوية، حيث يسهم هذا اللقاء فى تقليل الأخطاء حفاظاً على الطلاب .