شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن إعادة السماح بزيارة المقامات والأضرحة بالمساجد بدءًا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.



تدوينة وزير الأوقاف

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.

فى سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1049 ) مسجدًا ، منها ( 889 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 160 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.