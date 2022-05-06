شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أكل مال الوقف بدون حق من الموبقات وحقه لا يسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ‏مال الوقف بمثابة مال اليتيم ، أكله بدون حق من الموبقات ، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعا وقانونا.

وتابع جمعة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: " والقائم عليه بمثابة كافل اليتيم إن أحسن وعاقبة أمره خسرا إن أساء أو قصر أو فرط ، أما المعتدون عليه فهم في حرب مع الله لأنه الولي الحقيقي لمن أوقفت العين أو المال لأجلهم".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد خلال عدد من الاجتماعات بقيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق ضرورة مناقشة كل الأمور المتعلقة بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها .

كما أكد وزير الأوقاف، على أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وحسن استثمار مال الوقف.