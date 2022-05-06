شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الدكتور أحمد عمر هاشم بكسر فى الفخذ.. وشيخ الأزهر يطمئن عليه هاتفيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تليفونيا مساء أمس الخميس، على فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد إصابته بشرخ في عظمة الفخذ يجري على إثرها جراحة سريعة في مستشفى دار الفؤاد.

وخلال الاتصال، أعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم، داعيا المولى - عز وجل - أن يجعل هذه الإصابة في ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاء من عنده لا يغادر سقما، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.