شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الإبلاغ عن تلاعب التجار فى أسعار المنتجات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز .

وحددت المادة 24 من قانون 181 – لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، التزامات على المورد فى حال تكرار العيوب على السلع، حيث يلتزم المورد إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.