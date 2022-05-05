شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم مركبا فى النيل بميت غمر دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شب حريق هائل، اليوم، الخميس، في مركب بنهر النيل بمدينة ميت غمر أسفل الكوبري الفرنساوى.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية باندلاع نيران بإحدى المراكب تسع 500 فرد تقريبا وعبارة عن ثلاثة أدوار ولا توجد إصابات بشرية ولا وفيات.

وكانت المركب ترسو على الشاطئ وهرع روادها إلى الشاطئ هربا من نيران الحريق، كما التهمت النيران جزءا من حمام سباحة نادي ميت غمر.

وانتقل اللواء عمرو فكرى رئيس مجلس المدينة الى موقع الحادث حيث وجه بفحص اوراق ترخيص المركب ، وانتقلت 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق.



جانب من الحريق



حريق المركب



جانب من حريق المركب