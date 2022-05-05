شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

المترو: غدا آخر أيام العمل بمواعيد رمضان ومد ساعات التشغيل

أكدت شركة المترو أن العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحا ينتهى غدا الجمعة، حيث تعود خطوط المترو للعمل حتى الساعة الواحدة صباحا فقط ابتداء من السبت بعد غد.

وشملت جداول التشغيل فى رمضان قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص ، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .

كما تضم المواعيد التى سينتهى العمل بها غدا مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة ١ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .

وتضمنت جداول تشغيل المترو خلال رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.

المجلس القومى للطفولة والأمومة يحبط 27 محاولة زواج لأطفال خلال عيد الفطر

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إحباط 27 حالة لزواج أطفال بمحافظات "الجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج"، حيث كان مقرراً تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك، حيث تم إيقافها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسرى لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية .

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت 27 بلاغاً عن محاولة أسر أطفال بإتمام إجراءات تزويجهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشار "توفيق" إلى أن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عاما، الأولى كانت تقيم بإحدى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفياً خلال عيد الفطر المبارك، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص ما اضطرها إلى الهرب، وتحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية بالقاهرة، وتم استدعاء والدها، والذى قرر بعدم إتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها وتسلمها، مع التعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج، وعلى أن تتم متابعة حالتها، أما الحالة الثانية فكانت إخطارا من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها تزويجها لشخص يبلغ من العمر 28 عاما بمحافظة المنوفية، حيث سافر بها والدها لخطبتها له واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران، وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.





مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء والكيمياء المقالية للثانوى العام

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن مواصفات صياغة الأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي لمادة الكيمياء، والفيزياء للصف الأول الثانوى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والمقرر انطلاقها 11 مايو الجارى.

وأوضح المركز القومي للامتحانات، أنّ الأسئلة المقالية في امتحان مادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني يحتوي علي 5 أسئلة CRP بواقع 9 درجات 30%، وفقا للضوابط التالية:

- نوع السؤال CRP 1 بدرجة واحدة، والمخرج التعليمي «3.4 يفرق بين النظرية الإلكترونية للتكافؤ ونظرية رابطة التكافؤ».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «3.7 يفرق بين التهجين في الميثان والإيثلين».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.1 يميز بين عناصر المجموعة الأولي وتركيبها الإلكتروني».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.8 يميز بين عناصر المجموعة الخامسة وتركيبها الإلكتروني».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.9 يستنتج إعداد تأكسد النيتروجين في مركبات مختلفة».





أسعار الذهب تسجل 1220 جنيها للجرام عيار 21 لأول مرة بالتاريخ

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1220 جنيها لأول مرة في التاريخ، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، حيث يرفع تجار الذهب الأسعار بدون ضوابط خلال الفترة الحالية





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 1046 جنيها

عيار 21 يسجل 1220 جنيها

عيار 24 يسجل 1394 جنيها

أونصة الذهب 9720 دولارا

ورغم أن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، حيث ينخفض الذهب مع ارتفاع الدولار وهذا يحدث في البورصات العالمية، لكن السوق المصري يتحكم فيه التجار، وياخذون قرارات زيادة أسعار الذهب دون النظر إلي قواعد العرض والطلب أو حتى وضع البورصة العالمية رغم أن كافة دول العالم تقوم بتسعير الذهب وفق مستجدات السوق العالمي.





أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفعت بحوالي 80 جنيها لتسجل مستويات 1220 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد تراجع أو ارتفاع في الساعات القادمة مع تغير أسعار الذهب في البورصات العالمية وكذلك تطورات أسعار الدولار.

وزير التموين: فتح مواقع استلام القمح المحلى من المزارعين تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من وكلاء الوزارة بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم الأربعاء. ووجه الوزير، بتقديم الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث تم استلام الأقماح فى 450 موقعا على مستوى الجمهورية، وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر ." التأمين الصحى الشامل: ندرس مد مظلة التأمين لتشمل عددا أكبر من غير القادرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10سنوات بدلاً من 15عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.

حماية المستهلك: حملات رقابية على الأسواق خلال أيام عيد الفطر

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يستمر في تكثيف الحملات الرقابية طوال أيام عيد الفطر المبارك من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وتتضمن القانون التأكيد على أنه لمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

روسيا تنفى مزاعم إعلان التعبئة العامة فى موسكو يوم 9 مايو

نفت الرئاسة الروسية صحة ما اسمته المزاعم الإعلامية عن وجود خطط لإعلان التعبئة العامة في روسيا بالتزامن مع عيد النصر، التاسع من مايو الجارى، على خلفية مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، إن القوات الروسية لا تقصف مجمع آزوفستال في ماريوبول، موضحة أن العقوبات الغربية ستزيد من معاناة المواطنين الأوروبيين.

ولفتت الرئاسة الروسية، إلى أنه لا تقدم في المسار التفاوضي بين موسكو وكييف.

وتابعت الرئاسة الروسية: ملتزمون بأمن الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.