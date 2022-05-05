شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى كندى: الجالية المصرية محور ازدهار وتقدم كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرلماني الكندي المصري، شريف سبعاوي، اليوم الخميس، بالدور الكبير الذي تلعبه الجالية المصرية في دعم الازدهار الاقتصادي لكندا، مشيرا إلى أن المصريين من أهم الجاليات في البلاد.



جاءت تصريحات سبعاوي خلال مراسم إعلان رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، بدء الحملة الانتخابية لحزب المحافظين الكندي للإنتخابات المزمع عقدها في الثاني من يونيو المقبل، وسط تواجد عدد ضخم من الجالية المصرية في الحدث لدعم إعادة ترشح سبعاوي.



وقال سبعاوي، وهو أول برلماني من أصول مصرية في كندا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجالية المصرية وقفت بقوة خلفه خلال الإنتخابات الماضية، والتي كللت بفوزه ليصبح أول برلماني من أصول مصرية في برلمان كندي، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإنجازات تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، أهمها الموافقة على مشروع قانون شهر الحضارة المصرية في أونتاريو، الذي يعتبره انتصارا كبيرا للجالية في كندا، بجانب التركيز على تحسين حياة المواطنيين في أونتاريو، خاصة بعد عامين من الإغلاق بسبب الجائحة، وتطوير القطاع الطبي وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأجل، وتحسين البنية التحتية وتوسيع الطرق وتطوير الإنترنت.



وأكد سبعاوي أن حكومة أونتاريو هي أول حكومة على مستوى كندا كلها؛ تجعل من دخول المهاجرين الجدد سوق العمل في تخصصاتهم هو أولويتها.



والتقى رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو زعيم الحزب التقدمي المحافظ دوج فورد بعد ظهر يوم الإثنين الماضي بنائبة حاكمة كندا العامة في مقاطعة أونتاريو اليزابيت داودزويل، حيث طلب منها حل البرلمان. وتمت الموافقة من قبلها على طلبه مما يؤذن ببدء الحملة الانتخابية المحلية رسميا.



ويشير بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة إلى أنه "تم حل الجمعية التشريعية (البرلمان) الثانية والأربعين في أونتاريو رسميا في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الثلاثاء".



ومن المقرر أن تجري الإنتخابات في الثاني من يونيو بعد أربع سنوات على آخر انتخابات جرت في المقاطعة.