شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التأمين على عمال المخابز البلدية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معلومات عن الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإليكتروني ومنها التأمين على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص من أصحاب تلك المهن" عجان أو زمبيل ، خراط أو رئيس معجن ، طولجى أو مرحلاتى ، فران"

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه من أصحاب المهن المشار إليهم بحد أقصى أربعة عمال وما زاد عن هذا العدد سواء من ذات المهن أو مهن أخرى يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليهم وفقاً لقواعد الاشتراك عن فئة العاملين لدى الغير.

يصدر قرار من رئيس الهيئة بإجراءات التأمين على عمال المخابز البلدية.