شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف تنشر الزى الجديد لرجالها وتؤمن احتفالات المواطنين بالأماكن العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤمن هيئة الأسعاف المصرية، احتفالات المواطنين بكافة المحاور و المنتزهات و الميادين و الحدائق منذ أيام العطلات الرسمية حتى نهايتها، لاستكمال دورها الإنسانى والمهم الذى يقوم به رجالها بكافة قطاعات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وصممت هيئة الأسعاف المصرية زى جديد لجميع العاملين بها لكي تتناسب مع مهامهم فى تنفيذ نقل المواطنين و مساعدتهم فى التوجه الى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية، كما تم الاهتمام بالعواكس الضوئية المصاحبة للزي لكي تتواءم مع مهام الإنقاذ الليلي.

كما يحمل الزى الجديد لرجال هيئة الإسعاف علم مصر وهو من السمات المميزة ويمثل جزءا من الهوية البصرية لمنظومة الإسعاف المصري الذى يبلى بلاء حسن فى نقل المصابين والحاظ على أرواح المواطنين فى عمليات سرعة الانتقال اليهم بمجرد تلقى البلاغ ولا يستغرق وقتا طويلا فى التوصل الى المواطنين مما وقع حادثا لهم فى دور كبير يقوم به رجل الاسعاف لا يعرفه الكثير.