شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الاسلامية: نشرنا 500 فيديو دعوى وتوعوى على وسائل التواصل الاجتماعى برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية أن صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع شهدت نشاطا دعويًا مكثفًا خلال أيام شهر رمضان الكريم؛ حيث تم إنتاج ونشر ما يقرب من 300 فيديو دعوي وتوعوي وفتاوى عبر صفحة المجمع على الفيس بوك باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، ومتابعة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الأزهر الشريف يولى الأنشطة الدعوية في رمضان اهتمامًا خاصًّا؛ لما في هذا الشهر من مميزات وفضائل تساعد المسلم على مضاعفة حسناته؛ حيث شملت خطة شهر رمضان المبارك التواصل المباشر مع الجماهير، إضافة إلى التواصل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت البرامج التوعوية الإلكترونية وتجاوز عددها نحو (10) برامج رئيسة بالإضافة إلى فيديوهات منفردة، ما بين برامج ناقشت قضايا فكرية، أخرى برامج دعوية تناولت استغلال فضائل الشهر الكريم، فضلًا عن مناقشة مجموعة من المفاهيم المهمة والتي تتعلق بقضايا عقدية وحياتية يحتاج الناس إلى فهمهما فهمًا منضبطًا.

وقدم المجمع في شهر رمضان برنامج "نحو فهم سليم" والذي استعرضت حلقاته شرحًا مبسطًا لبعض القضايا العقدية والفلسفية التي يحتاج الناس فيها إلى فهم واضح ودقيق؛ حيث تعرض البرنامج لقضية الإلحاد، مفندًا شبهات الملحدين، وموضحًا آثار الإلحاد على الأفراد والمجتمعات، ومركزًا على سبل مواجهته، إضافة إلى بعض المفاهيم والقضايا المهمة الأخرى كمفهوم الحب، والزهد، وعلاقة العقيدة بالشريعة، وما يثار من مفاهيم تتعلق بالعلاقة بين العقل والنقل.

كما قدمت الصفحات الرسمية برامج "فرصة" و"بداية جديدة" للوقوف على سبل الاستغلال الأمثل لشهر رمضان المبارك من خلال بيان الأعمال الصالحة وفضلها خلال الشهر المبارك، والاستفادة من هذا الشهر كبداية لإحداث تغييرات ذاتية تحقق صالح الفرد والمجتمع، كما تعرض برنامج "بلسان عربي مبين" إلى القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات القرآن الكريم وتوجيهها من حيث اللغة والمعنى، إضافة إلى فتاوى الصيام التي تعرضت لأهم الأحكام والمسائل التي تشغل بال المجتمع ومنها ما تعلق بالصيام وأخرى بالمعاملات والعبادات.

كما قدم وعاظ الأزهر الشريف عددًا من الفيديوهات الدعوية على الصفحات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي بلغت نحو 200 فيديو ناقش كل فيديو فيها فكرة دعوية مستقلة، كما قدمت واعظات الأزهر مجموعة من الخواطر الدعوية وبعض الفيديوهات باللغة الإنجليزية استهدفت التعريف بالإسلام وعظمته وجوانب الرحمة والإنسانية في شريعته، والتعريف بشخصية النبي ﷺ في مواقفه المتنوِّعة، فضًلا عن فتاوى الصيام الخاصة بالنساء، إضافة إلى بيان بعض الأحكام بلغة الإشارة للصم والبكم.

كما نظمت اللجنة العليا للدعوة بالمجمع خلال شهر رمضان المبارك بمدينة البعوث الإسلامية برنامجًا دعويًّا بعنوان: «التعريف بنبي الإنسانية»؛ شرح فيه وعَّاظ الأزهر وواعظاته السيرة النبوية للإمام ابن كثير -رحمه الله- في ثلاثين حلقة، وكتاب (الأربعون النووية) للإمام النووي -رحمه الله- في ثلاثين حلقة أخرى.

كما نظم وعاظ وواعظات الأزهر مجموعة من الدروس الدعوية بالجامع الأزهر الشريف خلال أيام الشهر الكريم.