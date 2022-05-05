شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الصيد بشواطئ بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات المائية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد تزامنا مع ارتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية شديدة، وحالة من المد والجزر بالمحافظة.

وتشهد محافظة بورسعيد إقبالا من الأهالي والزوار بالمحافظات الأخرى علي شاطئ بورسعيد، تزامنا مع استمرار إجازة عيد الفطر المبارك.

وعزف الصيادون بمحافظة بورسعيد عن ممارسة حرفتهم بسبب ارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط، ووجود تيارات مائية شديدة داخل مياه البحر.

وانتشر منقذو الشاطئ على طول ساحل المحافظة، وتم رفع الرايات السوداء لتحذير المواطنين من نزول المياه إلا قبل خط الأمان بالمياه والذي يحدده المنقذين.

واستمر العمل في موانئ المحافظة، ومن جانبها أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



ارتفاع-أمواج-الشاطئ



المنقذون-على-الشاطئ



المنقذون-منتشرون-علي-شاطئ-بورسعيد



رفع-الرايات-السوداء