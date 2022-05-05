شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 3280 قتيلا و3451 مصابا بين المدنيين فى أوكرانيا منذ بداية الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة سقوط 3280 قتيلا و3451 مصابا بين المدنيين فى أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأفادت وسائل إعلام ومصادر طبية روسية، اليوم، الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق المسلحين الأوكران النار على قافلة للاجئين في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت المصادر وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن قافلة مؤلفة من 34 سيارة تقل مدنيين معظمهم نساء وأطفال من مدينة فولتشانسك إلى ضواحي مدينة خاركيف تعرضت لإطلاق نار مكثف بعد دخولها منطقة تسيطر عليها قوات كييف قرب بلدة ستاري سالتوف.

وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى على الأقل بينهم طفل جراء الحادث، وإصابة 5 أطفال بجروح خطيرة.