شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين لدى موسكو: سنواصل التعاون العسكرى التقنى مع روسيا على مستوى أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الصيني لدى موسكو تشانج هانهوى، أن الصين ستواصل التعاون العسكري التقني مع روسيا على مستوى أعلى وعلى نطاق أوسع، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف السفير الصيني لدى موسكو أن التعاون في هذا المجال يلبي المصالح الأساسية للجانبين ويسهم في الاستقرار والتنمية الإقليميين، مؤكدا أن التعاون العسكري بين روسيا والصين هو أيضا ضامن مهم للتوازن الاستراتيجي الدولي.

وأوضح السفير الصيني لدى موسكو أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع روسيا في هذا المجال وستعمل مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون العسكري التقني على مستوى أعلى وعلى نطاق أوسع، مشيرا إلى أن التعاون العسكري التقني الصيني الروسي يتماشى مع المصالح الأساسية لكلا الجانبين، ويتم تنفيذه على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة، وليس موجها ضد أطراف ثالثة.