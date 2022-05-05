شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء والكيمياء المقالية للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن مواصفات صياغة الأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي لمادة الكيمياء، والفيزياء للصف الأول الثانوى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والمقرر انطلاقها 11 مايو الجارى.

وأوضح المركز القومي للامتحانات، أنّ الأسئلة المقالية في امتحان مادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني يحتوي علي 5 أسئلة CRP بواقع 9 درجات 30%، وفقا للضوابط التالية:

- نوع السؤال CRP 1 بدرجة واحدة، والمخرج التعليمي «3.4 يفرق بين النظرية الإلكترونية للتكافؤ ونظرية رابطة التكافؤ».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «3.7 يفرق بين التهجين في الميثان والإيثلين».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.1 يميز بين عناصر المجموعة الأولي وتركيبها الإلكتروني».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.8 يميز بين عناصر المجموعة الخامسة وتركيبها الإلكتروني».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.9 يستنتج إعداد تأكسد النيتروجين في مركبات مختلفة».