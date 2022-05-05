شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة القرم لروسيا واستقلال دونباس حقيقتان على كييف الاعتراف بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن عودة القرم لروسيا واستقلال دونباس حقيقتان على كييف الاعتراف بها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن عودة القرم إلى روسيا، واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، باتت حقائق، ويجب على كييف والدول الأخرى الاعتراف بذلك.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذه باتت حقائق راسخة قائمة على الأرض، ويجب على سلطات كييف والدول الأخرى الاعتراف بها، مؤكدة أن هذه الوقائع ظهرت بسبب سياسة سلطات كييف نفسها التي وصلت إلى الحكم عن طريق الانقلاب في عام 2014.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن القرم، عاد بعد ذلك إلى أحضان الوطن الأم روسيا، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن استقلالهما، موضحة أنه يجب احترام الاختيار المشروع والواعي للشعوب وحق الأمم في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.