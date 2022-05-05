شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا: استخدام السلاح النووى قد يخرج الكرة الأرضية عن مدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رفضه التام للاستخدام المحتمل للسلاح النووى خلال النزاع الحالى فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس بيلاروسيا: "أنا على أتم قناعة بأن استخدام السلام النووي غير مقبول إطلاقا، خصوصا وأن ذلك يحدث على مقربة منا، فنحن هنا وليس خلف المحيط مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما من غير المقبول ذلك لأنه قد يخرج الكرة الأرضية عن مدارها ويدفع بها إلى المجهول".

وأشار رئيس بيلاروسيا إلى الأعمال القتالية في أوكرانيا قد تتوقف في غضون أيام معدودة إذا دعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ذلك، متابعا: ربما ترغب قيادة أوكرانيا في ذلك لكنها لا تستطيع فعله لسبب واحد وهو أن فولوديمير زيلينسكي ليس من يتولى زمام القيادة هناك.

وقال رئيس بيلاروسيا: "إذا قال جو بايدن لفولوديمير زيلينسكى: انتهى أيها الرجال، قمتم بالقتال وضربتم أوجه بعضكم البعض، والآن كفوا، ولم تعد هناك حاجة للحرب وهي ليست في مصلحة أحد، فإن كل شيء سينتهي في غضون أسبوع".