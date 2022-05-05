شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنفى صدور تعليمات بتنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة لم تصدر أي تعليمات بشأن تنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية الشريفة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء لعودة فتح المقامات والأضرحة.

وأكد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنه سيتم عرض ذلك على اللجنة في أقرب اجتماع لها .

وتحتوى حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بمسجد الإمام الحسين على عدد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والتى نقلت إلى مسجد الإمام الحسين فى الحجرة التى بناها الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1893، وكانت هذه الآثار النبوية فى مدفن السلطان قنصوه الغورى، وكان السلطان الغورى قد نقلها إلى مدفنه من مسجد الصاحب بهاء الدين المطل على النيل فى حى مصر القديمة فى منطقة أثر النبى.

تقول الدكتورة سعاد ماهر عالمة الآثار فى كتاب لها بعنوان "مخلفات الرسول فى المسجد الحسينى"، أن المخلفات الموجودة بمسجد الحسين هى ثلاث قطع من النسيج، وقطعة من القضيب وهى التى عبر عنها الجبرتى بقطعة عصا، والمكحلة والميل"المرود" وقد ضم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية الشريفة، وقد حفظت جميعها فى اربعة صناديق من الفضة، ملفوفة فى قطع من الحرير الأطلس الأخضر الموشى بخيوط من الذهب والفضة