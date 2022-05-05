شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. رسائل مجهولة عبر الهاتف للإعلان عن وظائف وهمية فى أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت فى الآونة الأخيرة حيل اختراق هواتف وحسابات مستخدمى شبكة الإنترنت، والتى يستطيع من خلالها الهاكرز الدخول إلى الهواتف والحواسيب الشخصية لسرقة الملفات والصور وغيرها من المتعلقات الشخصية التى يمكن استخدامها فى ابتزاز هذا الشخص، أو السيطرة على حساباته البنكية وسرقة ما بها من أموال.

وفى حيلة جديدة يجب على مستخدمى الإنترنت الحذر منها، بدأت رسائل مجهولة فى الانتشار بشكل كبير، حيث تصل رسائل نصية مرفقة بروابط تشير إلى توفير شركة أمازون العالمية، فرص عمل جديدة لعدد محدود، والتى يمكن للمتقدمين لها عبر الروابط المرفقة فى الرسالة، أن يحصلوا على أموال كثيرة فى مقابل القيام بأعمال بسيطة من المنزل عبر الهاتف المحمول.



رسالة بوظائف وهمية فى أمازون

ويقول نص الرسالة "مرحبًا، أنا مدير توظيف فى أمازون ونبحث حاليًا عن 80 موظفًا عبر الإنترنت بدوام جزئى، بالعمل من المنزل باستخدام الهاتف المحمول، يمكنك بسهولة كسب 1000 إلى 3000 جنيه مصرى فى اليوم، ويتم دفع الراتب فى نفس اليوم.. مهام العمل بسيطة ويمكن القيام بها فى أى مكان، يرجى الاتصال بنا عبر الضغط على الرابط "رابط تليجرام"، والاتصال بنا "رابط مجهول".. ملاحظة يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 20 عامًا، ولا يمكن للطلاب المشاركة".

واللافت هنا أنه من غير المعتاد للشركات الكبرى أن ترسل مثل هذه الرسائل النصية لمستخدمى الإنترنت والهواتف المحمولة بشكل عشوائى من أجل التقدم لوظائفها الشاغرة، حيث يكون عادة الإعلان عن وظائف جديدة عبر الموقع الإلكترونى للشركة، والتى تتلقى السيرة الذاتية للمتقدم للوظيفة عبر الإيميل المخصص لاستقبال السيرة الذاتية للمتقدمين للوظائف، وليس عبر روابط مجهولة أو جروبات تليجرام.