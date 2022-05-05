شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أمر ملكى بإعفاء محافظ الأحساء من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجموعة من الأوامر الملكية شملت إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة، وفق "واس".

كم تم تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية.

وجاء ضمن الأوامر أيضا إنشاء هيئة لتطوير الأحساء على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

إضافة إلى إنشاء هيئة لتطوير الطائف ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.