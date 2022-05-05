شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الأوكرانية: مستعدون لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر لنا الغرب أسلحة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة الأوكرانية، استعدادها لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر الغرب لنا كمية أسلحة كبيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية اليوم.

وقالت الرئاسة الأوكرانية: نحتاج لأسلحة تكفي لعدة ألوية لتنفيذ هجوم مضاد في نهاية يونيو، موضحا أن هدف الهجوم المضاد استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و163 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل 19 ألفا و400 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية، بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.