شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يظهر على كرسى متحرك.. ويداعب الحضور: ركبتى لا تعمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان لأول مرة على كرسى متحرك، بعدما أعلن بنفسه أنه يعانى من مشاكل فى الركبة تمنعه من المشى، وفقا لصحيفة "الماتينو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البابا فرانسيس خرج مبتسمًا وفى حالة بدنية جيدة - على كرسى متحرك يدفعه الخادم الشخصى له أمام الجمعية العامة للاتحاد الدولى للرؤساء العامين في الفاتيكان.



البابا فرانسيس

ويعاني البابا منذ أيام من مشاكل في الركبة أدت أيضًا إلى إلغاء جلسات الاستماع والالتزامات الرسمية، وقال البابا مازحاً: "هذه الركبة ليست جيدة ، إنها لا تعمل، وقد أخبرني الطبيب ألا أمشى. أحب أن أذهب لكن هذه المرة يجب أن أطيع الطبيب".

وتم استقبال البابا بتصفيق طويل من الراهبات، كما رددن عدة عبارات تشجيعية واضحة مثل "يعيش البابا!". بمجرد وصوله إلى مكتبه



آلام الركبة أرغمت بابا الفاتيكان علي استخدام كرسي متحرك