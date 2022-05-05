شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: غدا آخر أيام العمل بمواعيد رمضان ومد ساعات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو أن العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحا ينتهى غدا الجمعة، حيث تعود خطوط المترو للعمل حتى الساعة الواحدة صباحا فقط ابتداء من السبت بعد غد.
وشملت جداول التشغيل فى رمضان قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص ، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .
كما تضم المواعيد التى سينتهى العمل بها غدا مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة ١ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .
وتضمنت جداول تشغيل المترو خلال رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.