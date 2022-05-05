شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: غدا آخر أيام العمل بمواعيد رمضان ومد ساعات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو أن العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية صباحا ينتهى غدا الجمعة، حيث تعود خطوط المترو للعمل حتى الساعة الواحدة صباحا فقط ابتداء من السبت بعد غد.

وشملت جداول التشغيل فى رمضان قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص ، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص .