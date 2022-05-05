شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 15 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة جهود الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن المحافظة و حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية وإزالتها.

وتابع محافظ الجيزة مركز ومدينة العياط في إزالة 6 حالات تعدى بمساحة 505 م وشملت فك الشده الخشبية لمخالفة بعزبه جاسور بقرية المساندة بالدور الاول لعقار بمساحه 100م و إزالة حاله تعدي على أرض أملاك الدولة بمنطقة الجزيرة علي مساحه 175م و إزالة أسوار على أرض زراعية بقرية الرقة الغربية بالاضافه الى إزالة أعمال بناء في المهد علي أرض اصلاح زراعي بعزبة شيحة بالقطورى على مساحة 70م وإزالة حالة بناء بالدور الثاني بعقار بمساحة 50 م بقرية الناصرية وفك شدة خشبية بمنزل بالدور الأرضي علي مساحة 100م بقرية كفر عمار .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الكداية علي مساحه 230 م.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 4 مخالفات بناء شملت مخالفة بناحية ذات الكوم على مساحة 175 م وأخري بقريه مناشى البلد على مساحه 100 م وإزالة مخالفة علي مساحه قيراطين وأخري علي مساحه 120 م عبارة عن غرف وأسوار بقرية أبو غالب.

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة مخالفات بناء بشارع عباس تاج الدين من سكه ابو الحديد من طريق الابيض بناهيا.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة هنجر ومخالفات بناء علي مساحة حوالى 200 م بطريق المنصورية وزاوية أبو مسلم.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.