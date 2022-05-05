شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه قيادات المحافظات بالتواجد فى الشوارع طوال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بكافة المحافظات، طوال إجازة عيد الفطر المبارك، موجهة القيادات التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى في الشوارع للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وأكدت الوزارة، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات وجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد لمواجهة أى أحداث طارئة والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء .

ووجهت الوزارة المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصالت للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع الغرف التجارية للسيطرة على أسعار السلع.

وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين سرعة التواصل مع مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى "صوتك مسموع"، لتلقى الشكاوى عن أى نقص سلع أو خدمات على على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإلكترونى وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.