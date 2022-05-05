شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعلن جمع 7,14 مليار دولار من تمويل عرض الـ44 مليار دولار لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير إيلون ماسك عن جمع 7,14 مليار دولار من التمويل لعرضه البالغ 44 مليار دولار لموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الملياردير إيلون ماسك: نحن في تويتر في حالة حرب لتصحيح المسار والمخادعون أعداء لنا وأنه يعتزم جعل "تويتر" شاملا لكل الفئات.

وأضاف: نريد جعل تويتر خدمة واسعة النطاق وموثوقا بها كنظام، وأتعهد بالتخلص من الروبوتات والمخادعين وناصبي الشراك في تويتر، ولن نسمح بأن يكون تويتر منصة لخداع الناس طمعا في أموالهم، حسبما ذكرت قنا العربية في خبر عاجل لها.

كشفت تقارير عن خطط ونوايا الملياردير، إيلون ماسك، تجاه موقع التغريدات "تويتر"، ‏بعد الاستحواذ عليه في صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي.، حيث اقترح ماسك في محادثات مع المصرفيين، قبل أن يمتلك "تويتر"، أن يستغني عن العاملين فيه، وتشغيل المؤثرين لإنشاء المحتوى عبر منصته، وكذلك خفض رواتب المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة، وذلك من أجل تحسين النتيجة النهائية لتويتر، بحسب تعبيره.