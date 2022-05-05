شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى: نحتاج لأنظمة دفاع جوى لصد القصف الصاروخى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الأوكراني، أن بلاده تحتاج لأنظمة دفاع جوي لصد القصف الصاروخي الروسي على المدن الأوكرانية الذى يشنه الجيش الروسى خلال العملية العسكرية على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و163 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل 19 ألفا و400 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية، بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.