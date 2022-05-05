شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الروسية: بوتين سبق وأمر قوات بلاده بعدم اقتحام "آزوفستال" ولا زلنا نحاصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، على إعلان الجانب الأوكراني عن اقتحام القوات الروسية لمصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقوات حكومة كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن القوات الروسية لا تزال تحاصر "آزوفستال"، نافيا صحة إعلان الجانب الأوكراني أمس عن تسلل القوات الروسية إلى مجمع المصنع الضخم.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الجانب الأوكراني ولاسيما الذين يتحصنون في هذا المصنع معروفون جيدا بإصدارهم كميات هائلة من الأكاذيب والادعاءات الخاطئة باستمرار، ولذلك يجب تنقية المعلومات الصادرة عنهم بأقصى درجات الدقة، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أمر قوات بلاده بعدم اقتحام "آزوفستال"، ولم يتم الإعلان عن أي أوامر أخرى من قبل القائد العام.