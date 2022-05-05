شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيها وعيار 18 يتجاوز 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ارتفعت أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية من 1869 إلي 1896 دولار عقب رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف من التضخم وهو ما انعكس في أسعار الذهب في مصر والتي ارتفعت حوالي 40 جنيها من 1145 إلي 1185 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

عيار 18 يسجل 1016 جنيها، وعيار 21 يسجل 1185 جنيها، وعيار 24 يسجل 1354 جنيها، وأونصة الذهب 9480 دولار

رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وتبعه عدد من البنوك الخليجية اليوم الأربعاء، كما رفع دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين أسعار الفائدة أيضا.

الذهب تأثر بالاتجاه نحو رفع الفائدة في ختام تداولات أمس الأربعاء وتراجعت بالفعل الأسعار إلي مستويات 1860 دولار للأونصة في البورصة العالمية ، لكن المعدن عاد للصعود مجدداً في البورصات مع مزيد من المخاوف بشأن التضخم في العالم.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

الصحة: إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 18 قرية خلال 4 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 18 قرية بـ 6 محافظات خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر مايو 2022، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأضاف عبدالغفار أن أولى هذه القوافل سيتم إطلاقها خلال أيام 9 و10 و 11 مايو، بمحافظة سوهاج قرى "بندار، والهجارسة، وروافع القصير" بإدارة سوهاج، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تجوب قرى المحافظة خلال 3 أيام على التوالي.

ونوه عبدالغفار أنه سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى، خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بمحافظات القليوبية قرى "كفر طحا، وكفر شبين، وتل بني تميم" بإدارة شبين القناطر، والغربية بقرى "سنباط، ومسجد وصيف، وحانوت" بإدارة زفتى، والفيوم بقرى "كحك بحري، والشواشنة، والنزلة" بإدارة يوسف الصديق، والشرقية بقرى"جزيرة سعود، والاخيوة، وشهداء بحر البقر" بإدارة الحسينية، والبحيرة بقرى"بسطرة، وشرنوب، وبني هلال" بإدارة دمنهور.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى توفير أخصائيي النساء والتوليد وأخصائيي تنظيم الأسرة بالقوافل لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، لافتاً إلى توفير توليفة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، ومن ضمنها الوسائل طويلة المفعول الحديثة، لرفع معدلات الاستخدام للوسائل وخفض الحاجة غير الملباة وحرصاً على إرضاء المنتفعات.

روسيا: المسلحون الأوكرانيون فى مصنع "آزوفستال" يعرضون مبادلة المدنيين بالطعام والدواء

أكد ممثل لمقر العمليات العسكرية الروسية فى ماريوبول أن المسلحين الأوكرانيين، الذين استقروا في مصنع "آزوفستال"، عرضوا مبادلة المدنيين هناك بالطعام والدواء، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ممثل لمقر العمليات العسكرية الروسية فى ماريوبول، أنه يتعين الحفاظ على اتصالات مع النازيين في آزوف الذين استقروا هناك وممثلي جهاز أمن الدولة من أجل إنقاذ المدنيين الذين بقوا هناك، وأثناء المفاوضات، عرضوا علينا مبادلة الرهائن المدنيين بالطعام والدواء، والشروط المشار إليها في الصفقة هي خمس عشرة رهينة مقابل طن من الطعام، وكذلك الأدوية، وحذروا من أنهم لن يسمحوا بدخول أي أحد إلى أوكرانيا، والآن سوف تتم مبادلتهم فقط.

وأوضح ممثل لمقر العمليات العسكرية الروسية فى ماريوبول أن هناك إمكانية أن يوجد الآن في سراديب المصنع أكثر من 200 مدني، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، موضحا أن الجيش الروسي صادف نفس الأساليب حين كان يجري التفاوض مع إرهابيي داعش الذين عرضوا هم أيضا تبادل الأشخاص المفرج عنهم مقابل الغذاء والأدوية بأوزان محددة.

المالية: نجحنا فى تطبيق «ACI» للشحنات البحرية.. والتشغيل التجريبى بالموانئ الجوية منتصف مايو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية، على نحو يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

أوضح الوزير، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية فى منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، موجهًا بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية منتصف مايو الحالي، لافتة إلى أنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ فى إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

الزمالك يرفض التجديد لرزاق سيسيه ويرحب برحيله في نهاية عقده

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة تجديد تعاقد الايفواري رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لعدة أسباب ما بين فنية وإدارية، الا ان السبب الرئيسي هو فشل سيسيه في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك ان فيريرا استبعد اللاعب سيسيه من حساباته تماما مؤكدا انه غير مفيد علي المستوي الفني بخلاف وزنه الزائد مما يجعل بقاءه في الزمالك لمواسم مقبلة غير مفيد وهو ما جعل إدارة النادي تتراجع عن قرارها بتجديد تعاقده.

من ناحية أخرى أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بقدرات محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، خلال المباريات الماضية، وقدرته على تعويض غياب طارق حامد وإمام عاشور في بعض المباريات، بالإضافة لقدرته على المشاركة كبديل في المباريات وإحداث الفارق.

وأكد فيريرا لمعاونيه أن روقا يعتبر بديلا قويا للاعبي الوسط في الزمالك، بالإضافة إلى أنه ملتزم داخل الملعب وخارجه، ما يجعله من اللاعبين المفضلين للبرتغالي فيريرا.

في سياق مختلف حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك قائمة لبعض اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في اطار خطة إدارة الكرة برئاسة امير مرتضي منصور في بناء فريق قوي ينافس علي لقب دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

جالاتا سراى يحدد 8 ملايين يورو للتنازل عن مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية أن نادى جالاتا سراى استقر بصفة نهائية على بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن سياسة النادى فى الاستثمار فى اللاعب.

قالت صحيفة صحيفة fantastic التركية إن اللاعب المصرى يود مغادرة جالاتا سراى، خاصًة أنه لا يشارك بشكل مُنتظم مع النادى التركى، فى ظل اهتمام مونبيليه بالتعاقد مع مصطفى محمد في الصيف القادم، فى ظل رغبة النادى الفرنسى فى ضم مُهاجم جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جالاتا سراى حدد 8 ملايين يورو من أجل التخلى عن مصطفى محمد فى ظل عن رغبة نادى مونبيليه الفرنسى فى التعاقد مع الدولى المصرى، مصطفى محمد من صفوف جالاتا سراى خلال الانتقالات الصيفية خاصة أن النادى الفرنسى حاول التعاقد مع مصطفى محمد في الشتاء الماضي، ولكن اللاعب حينها كان قريبًا من الانتقال إلى بوردو.

وقالت الصحيفة إن مونبيليه سيواجه منافسة أيضًا فى صفقة مصطفي محمد من جانب فريق لانس والذي ينشط في الدوري الفرنسي،، مضيفة أن اللاعب يتواجد كذلك على رادار فريقي أولمبيك ليون، ومارسيليا فضلًا عن أتالانتا الإيطالي.

يُذكر أن مصطفى محمد هذا الموسم مع جالاتا سراي خاض 38 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.