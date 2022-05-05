شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.