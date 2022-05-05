شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجموعة التفاوض الروسى: المفاوضات مع الجانب الأوكرانى تسير على "نحو متعسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجموعة التفاوض الروسى مع أوكرانيا، ورئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، إن المفاوضات مع الجانب الأوكرانى تسير على "نحو متعسر"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، أن ممثلى كييف يتراجعون عن الاتفاقات التى تم التوصل إليها بالفعل.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، أن الوفد الروسى يحاول القيام بكل ما هو ممكن ليس فقط لدعم العملية العسكرية الخاصة، وإنما كذلك في عملية التفاوض.