شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر محلية: قصف روسى مكثف على مدينة ميكولاييف جنوبى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر محلية أوكرانية، أن هناك قصف روسي مكثف على مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

من جانبه أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا دولة محايدة عسكريا وستبقى كذلك، فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الصربي، أن صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر، و هذا ما يخص سياستنا، وفيما يتعلق بحيادنا العسكري، فإن صربيا محايدة عسكريا وستبقى محايدة من الناحية العسكرية.

أوضح الرئيس الصربي أنه منذ 70 يوما يستمع إلى روايات تفيد بأن بلغراد ستغير مسارها السياسي، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، أعلنت بلغراد مواقفنا الاستراتيجية، موضحا أن صربيا ظلت على نفس المواقف منذ 71 يوما.