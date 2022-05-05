شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعقد ورشة عمل حول "التغيرات المناخية فى مصر وإفريقيا" الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية عقد ورشة عمل بعنوان " التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا: الأسباب- الآثار- المجابهة " يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022.

وقال بيان صادر عن الكلية ، تأتي هذه الورشة في مستهل الفعاليات التي تعتزم كلية الدراسات الإفريقية العليا عقدها في إطار احتفالاتها باليوبيل الماسي.

وتهدف الورشة التي يشارك فيها نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال المناخ إلى التباحث حول ظاهرة التغيرات المناخية التي تشغل العالم بوجه عام ومصر وإفريقيا بوجه خاص؛ وذلك عبر أوراق علمية جادة تتضمن رصد مسببات التغيرات المناخية، والوقوف على آثارها وتداعياتها على مصر وسائر الدول الإفريقية، وطرح آليات وسُبل مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تؤثر على كافة مظاهر الحياة؛ حيث تناقش الورشة عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية.

يذكر أن الدكتور فوزية مرسى أستاذ الأرصاد الجوية مقرر الورشة، وأشرفت على التحضير والتنظيم الدكتورة أميرة شوقى وكيل الكلية للدراسات العليا.

تبدأ فعاليات الورشة في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 11 مايو بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.