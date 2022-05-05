أكاديمية البحث العلمى: 36 جامعة بتصنيف التايمز لتحقيق التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى مؤشر البحث العلمى اشهر أبريل 2022 ، وأكد أن هناك 36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز لتأثير التعليم العالي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) لعام 2022.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، أن جامعة أسوان جاءت فى المرتبة الأولى ضمن الجامعات المصرية والمرتبة 67 عالميًا تليها جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية محليًا وفى المرتبة 101 عالميًا ثم جامعة القاهرة فى المرتبة 301 عالميًا والثالثة محليًا ثم جامعة الإسكندرية فى المرتبة الرابعة محليًا

وتعتبر تصنيفات التأثير لعام 2022 هي الإصدار الرابع ويتضمن الترتيب العام 1406 جامعة من 106 دولة / منطقة ويتم تقييم الجامعات نحو تحقيق ال 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال أربع مجالات هم البحث والإشراف والتوعية والتعليم.