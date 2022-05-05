شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بدء قبول طلبات 75 من راغبى العمل بالسياحة بالبحر الأحمر الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من الأحد المقبل فى قبول طلبات 75 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 14 مهنة برواتب مجزية فى 7 منشآت، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 20 عامل تجهيز وتحضير ، و 16 مضيفا ، و 12 مساعد مضيف ، و 10 مشرفى غرف ، وموظف استقبال ، ورئيس قسم بالحلواني ، ورئيس قسم بالسخن ، ورئيس قسم بالخباز ، ومتلقي طلبات براتب يصل لـ2750 جنيها .

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 4 مراقبى أمن ، و 2 عامل مغسلة ، و عامل نظافة ، وسائق درجة أولى ، و 3 عامل مناطق عامة .

وقال: إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم اعتبارا من الأحد المقبل وحتى استيفاء الطلبات بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.